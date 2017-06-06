Ждун и хэштег #ЧТОНЕТАК станут символами круглого стола по развитию городской среды в Рязани

25 мая в Рязани в большом зале библиотеки им. Горького пройдет круглый стол «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды»

25 мая в Рязани в большом зале библиотеки им. Горького пройдет круглый стол «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды»

Модератором круглого стола выступит Валерий Фадеев, член Общественной палаты РФ нового созыва, главный редактор журнала «Эксперт», ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале.

К участию в круглом столе приглашен врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Напомним, 25 мая истекут первые 100 дней работы Н.Любимова в качестве врио главы региона.

Кроме того, в работе круглого стола примут участие федеральные эксперты: директор Агентства Социальной Информации (АСИ), член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, председатель Экспертного совета Союза российских городов, член Общественной палаты РФ 6-го состава Андрей Максимов, член Общественной палаты РФ 6-го состава, президент Центра ПРИСП Александр Точенов.

Участниками круглого стола, инициированного медиахолдингом «Эксперт» и Институтом общественного проектирования, станут лидеры общественных объединений и инициативных групп, гражданские активисты и журналисты Рязанской области, члены региональной общественной палаты.

Ключевые темы для обсуждения - проблемы взаимодействия власти и общества в развитии городской среды, эффективные и резонансные примеры такого взаимодействия или его отсутствия в Рязанской области.

Специально к мероприятию партнеры проекта – художники подмосковной Творческой усадьбы «Гуслица» – установят у здания библиотеки, на тротуаре ул. Ленина масштабную арт-инсталляцию с Ждуном в образе рязанского «гриба с глазами» и хэштегом #ЧТОНЕТАК. В здании библиотеки также будет организована фотовыставка, посвященная примерам городского активизма со всей России.