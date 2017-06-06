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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Юные экологи Рязанской области провели благотворительную ярмарку изделий из вторичных материалов

18:12 / Экология
Юные экологи Рязанской области провели благотворительную ярмарку изделий из вторичных материалов

Областной фестиваль изделий hand-made «ЭКО мастерская» состоялся на территории учебно-опытного участка Детского эколого-биологического центра. Участники предоставили садовые декоративные скульптуры, вазы, корзины, игрушки и другие предметы. Материалами послужили пластиковые бутылки и посуда, полиэтилен, лоскуты ткани, газеты, бумажные салфетки, нитки, соломка.

На празднике собрались более 300 гостей - и юных экологов, и их педагогов. Каждый посетитель мог принять участие в творческих мастер-классах, организованных сотрудниками Детского эколого-биологического центра, победителями конкурса и гостями из районов. Они учили делать цветы из салфеток, корзинки из газетных трубочек и другие изделия из вторсырья. Кроме того, на фестивале работали выставка-ярмарка и живой уголок.

Во время торжественного открытия фестиваля были подведены итоги выставки-конкурса «Зеркало природы». Авторам лучших работ вручили призы. Арт-объекты выставки планируется разместить в парке реабилитации «Доступная природа» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году проект фестиваля «ЭКО мастерская» стал лауреатом первой премии областного конкурса социально значимых проектов и программ для молодежи региона.

Фото пресс-службы Детского эколого-биологического центра

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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