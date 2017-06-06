Глава рязанского региона Николай Любимов: «Бюджет вынужден оплачивать средства за людей, которые на самом деле получают серую или черную зарплату»

Сегодня на заседании правительства области врио губернатора поручил министру труда и занятости области Юлии Рокотянской продолжать работу по борьбе с «теневой» занятостью

На заседании был утвержден ряд законопроектов, согласно которым некоторые нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того, был утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области за 2016 год. Доходы составили 9,876 млрд. рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2015 году. Расходы исполнены в сумме 9,876 млрд. рублей, по сравнению с 2015 годом рост – 0,9 процента. В частности, расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной застрахованным жителям Рязанской области, составили 8,960 млрд. рублей.

Глава региона Николай Любимов дал поручение министру труда и занятости области Юлии Рокотянской продолжать работу по борьбе с «теневой» занятостью. В том числе выявляя нелегально работающих граждан, которые, в обход законодательства, получают обязательное медицинское страхование за счет средств областного бюджета, но взносы за таких сотрудников работодателем не платятся.

Это важная работа, поскольку уходят живые деньги. Бюджет вынужден оплачивать средства за людей, которые на самом деле получают серую или черную зарплату, – сказал Николай Любимов.

На заседании также был рассмотрен отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. По словам министра финансов Рязанской области Марины Наумовой, доходы исполнены в объеме 44,4 млрд. рублей, что составляет 101,5 процента к бюджетному прогнозу на 2016 год и 108,7 процента к уровню 2015 года. Расходы сложились в объеме 42,6 млрд. рублей – 97,2 процента от плановых показателей на прошедший год и 101,6 процента к уровню 2015 года. Областной бюджет исполнен в 2016 году с профицитом в размере 1,8 млрд. рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось избежать разбалансированности областного бюджета в 2016 году, сохранить его устойчивость, в том числе за счет привлечения дополнительных доходов, профинансировать в полном объеме все социальные обязательства, а также провести работу в рамках соглашения с минфином РФ по снижению государственного долга.

В настоящее время приоритетом бюджетной политики региона остается реализация Майских Указов Президента РФ и исполнение всех принятых социальных обязательств перед населением Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области