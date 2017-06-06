Рязанские активисты ОНФ просят отремонтировать дорогу к «Буревестнику»

Активисты Общероссийского народного фронта отправили обращение в администрацию Рязани с просьбой починить дорогу, которая ведет к Дому физкультуры «Буревестник». Данная дорога была нанесена жителями города на интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Как рассказал активистам проекта директор Дома физкультуры Олег Гуселетов, «Буревестник» – один из активно посещаемых спортивно-оздоровительных центров города, который насчитывает более 100 тысяч посещений в год. Спортивный комплекс имеет пять спортивных залов и два бассейна, в том числе бассейн для малышей, в котором организованы занятия для детей начиная с возраста 6 месяцев.

«Дети, студенты, люди зрелого возраста и пенсионеры занимаются в «Буревестнике» различными видами спорта: плаванием, аква-аэробикой, футболом, волейболом, борьбой самбо и танцами. Это популярный в городе спортивно-оздоровительный центр, в котором проходят, кроме всего, областные и межрегиональные спортивные мероприятия и соревнования», – рассказал Олег Гуселетов.

Однако от уже 10 лет дорога к дому физкультуры находится в аварийном состоянии. Как рассказала Ольга Селиванова, мама шестилетнего ребенка, который посещает занятия плаванием в ДФ «Буревестник», путь к месту занятий плаванием превращается для ее сына в преодоление полосы препятствий, особенно в слякотную погоду.

Как пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов, дорога к Дому физкультуры «Буревестник» не ремонтировалась на протяжении более чем десяти лет.

«Несколько лет назад особо глубокие ямы были засыпаны щебнем, – продолжил Тарасов, – однако этого в настоящий момент недостаточно. Мы призываем городские власти уделить внимание проблеме».