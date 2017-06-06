В Рязани стартовали особые соревнования по теннису

В Академии тенниса им. Н.Н. Озерова прошла церемония открытия первенства и чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха

Его участников приветствовала министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, президент Всероссийской федерации тенниса глухих Валерий Выходцев, председатель регионального отделения общества глухих Елена Тимохина, директор турнира и академии тенниса Антон Князев.

По словам Татьяны Пыжонковой, такой турнир в Рязани проходит впервые. Всего в соревнованиях примут 40 спортсменов из 15 городов России.

Валерий Выходцев отметил, что по результатам соревнований лучшие спортсмены будут включены в сборную команду России, которая поедет в Турцию на Сурдлимпийские игры.