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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани стартовали особые соревнования по теннису

19:28 / Спорт
В Академии тенниса им. Н.Н. Озерова прошла церемония открытия первенства и чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани стартовали особые соревнования по теннису
Фото: Дмитрий Осинин.

Его участников приветствовала министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, президент Всероссийской федерации тенниса глухих Валерий Выходцев, председатель регионального отделения общества глухих Елена Тимохина, директор турнира и академии тенниса Антон Князев.

По словам Татьяны Пыжонковой, такой турнир в Рязани проходит впервые. Всего в соревнованиях примут 40 спортсменов из 15 городов России.

Валерий Выходцев отметил, что по результатам соревнований лучшие спортсмены будут включены в сборную команду России, которая поедет в Турцию на Сурдлимпийские игры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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