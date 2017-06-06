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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанской детско-юношеской школе олимпийского резерва «Родной край-спорт» исполнилось 10 лет

19:35 / Спорт
Автор фото: Александр Королев | Рязанской детско-юношеской школе олимпийского резерва «Родной край-спорт» исполнилось 10 лет
Фото: Александр Королев.

Торжества по этому поводу состоялись в Рязанском областном театре драмы. Места в партере заняли юные воспитанники спортшколы, их тренеры, почетные гости. После лазерного шоу ведущие вечера напомнили собравшимся, что за прошедшие годы СДЮСШОР «Родной край – спорт» заслуженно стала считаться ведущей спортивной школой города, кузницей чемпионов в борьбе самбо и дзюдо. Коллектив СДЮСШОР – команда профессионалов, которые применяют в своей работе не только богатейший опыт рязанских школ подготовки спортсменов, но и новейшие мировые достижения спортивной педагогики и психологии. Это позволяет их воспитанникам добиваться самых высоких результатов не только внутри страны, но и на мировом уровне.

СДЮСШОР «Родной край-спорт» — частный проект финансово-промышленной компании «Инвест». Председатель совета директоров «Инвеста» Галина Трушина является председателем Рязанской областной федерации самбо. Благодаря заботе инвесторов и руководства области, сегодня «Родной край-спорт» – не только современное, оснащенное всем необходимым оборудованием здание спортивной школы. Это еще и целый комплекс мероприятий психолого-педагогического цикла, это сплоченная работа сотрудников, тренеров, воспитанников и их родителей, это сотрудничество со спортивными клубами не только г. Рязани и другими городами России, но и с другими странами.

Приятная новость накануне юбилея спортшколы пришла из Минска. Там прошел чемпионат Европы по самбо. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, представляющие 29 стран-участниц турнира. По итогам соревнований среди мужчин в категории до 90 килограммов не было равных воспитаннику СДЮСШОР «Родной край-спорт» мастеру спорта международного класса Михаилу Полянскову. В весе до 82 килограммов победу одержал «международник» Али Куржев. К победам спортсмены готовятся под руководством заслуженного тренера России Константина Николаевича Фофанова.

На торжественном вечере чемпионы получили региональные награды из рук заместителя председателя правительства области Елены Буняшиной. По словам Елены Ивановны, сегодня в регионе действует уникальное детское учреждение и люди в нем, всегда готовые помочь спорту. Это и тренеры, и родители, и те, кто 10 лет назад своим участием возродил из заброшенного заводского спортзала дворец, где сегодня рождаются чемпионы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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