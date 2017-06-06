Фестиваль «Встречи на Почтовой» открылся под барабанный бой – начало летнего сезона пришлось на праздник пионерии

На главной пешеходной улице Рязани раскинулся город детства. Шествуют юные барабанщики, чуть дальше поют в круге под гитару ребята из лагеря «Пламенный», за ними показывают свои навыки юные экологи, робототехники и будущие защитники Родины. Фестивальное лето в центре города открывается праздником пионерии «Мы первые!», где вспоминают лучшие традиции советского детского движения.

На сцене у Главпочтамта гостей торжества приветствуют заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и глава администрации города Олег Булеков. «Сегодня – праздник детства, и важно, что все мы делаем его вместе!» – отмечает Елена Ивановна.

На 25 площадках рассказывают о себе подростки из центров детского творчества, члены педагогических отрядов, творческая молодежь и другие активисты. Ребята из центра «Стрекоза» объясняют, как правильно собраться в поход, а воспитанники детско-юношеского центра «Звезда» показывают владение оружием и навыками рукопашного боя, которые сделали бы честь и солдатам-срочникам. Девочки здесь осваивают науку побеждать наравне с мальчиками.

Праздник «Мы первые!» – это множество поводов для объединения и молодых, и взрослых людей: дворовые игры, песни современных летних лагерей, викторины о пионерии, фотоателье, танцы… Сюда пришли многие, кто помнит веселое и деятельное пионерское детство.

«В начале 80-х мне посчастливилось работать в «Артеке» вожатой, это место высочайшей культуры и нравственности, школа жизни и активной деятельности. Рада, что День пионерии объединяет многие поколения», – говорит Любовь Жокина.

Сотни рязанцев целыми семьями готовили вышивку, картины, игрушки, украшения и другие поделки для благотворительной ярмарки, которая развернулась на празднике. Средства, вырученные от продажи, пойдут на установку новой детской площадки в Центральном парке культуры и отдыха.

«Встречи на Почтовой» продолжатся яркими и самобытными праздниками: днем национальных культур, экологии и даже балалайки. Пятничные торжества дополнят «Арт-субботники» в городском парке на улице Ленина и воскресные музыкальные программы в Центральном парке. Творческое лето началось – нам остается только присоединиться!