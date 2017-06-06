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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Памятное

00:01 / Культура
В выставочном зале «АРТРУМ» открылась выставка Дмитрия Попандопуло
Памятное

Идея выставки возникла под влиянием воспоминаний. У каждого человека есть своя точка притяжения. Дмитрий Спиридонович выбрал те работы, где изображены места, куда его постоянно ностальгически тянет – Геленджик и Заборье.

– Год назад у меня была выставка «Дети», тогда мне посоветовали расширить экспозицию, что, собственно, и вдохновило меня на создание «Семейного альбома». Здесь не только картины, но и фотоснимки моей семьи, подписи – из моих дневниковых записок, – поделился Дмитрий Попандопуло.

Работы выбирались по принципу «что в памяти навечно». В экспозиции выставки более 40 работ, в том числе – и фотографии самых близких людей.

Выставка продолжит свою работу до 13 июня.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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