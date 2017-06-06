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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Зоркий защитник страны журавлей

00:01 / Экология
Благодаря помощи РНПК Окский заповедник приобретет беспилотники для наблюдений за животными и людьми
Зоркий защитник страны журавлей

Сотрудникам Окского биосферного природного заповедника теперь будет проще предотвратить пожар в охраняемой зоне, выследить браконьеров или просто полюбоваться на жизнь зверей, не тревожа их. Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», передала хранителям природы денежный сертификат на солидную сумму. В первую очередь в заповеднике планируют обзавестись беспилотными летательными аппаратами.

Во время экологического урока, организованного РНПК для учеников школы Турлатовского сельского поселения, подарок вручили директору заповедника Юрию Маркину. По его словам, беспилотники станут огромным подспорьем в работе ученых и будут охранять уникальную флору и фауну. «Я уже имею опыт работы с такой техникой, и с ее помощью мы будем наблюдать за жизнью заповедника с высоты. К сожалению, в охранной зоне заказника иногда появляются браконьеры, и беспилотник поможет их вовремя обнаружить», – считает Юрий Михайлович. Он добавил, что в дальнейшем на средства, подаренные РНПК, заповедник приобретет дополнительные беспилотники, если первый опыт окажется удачным и полезным. Также деньги пойдут на обустройство зданий, закупку кормов для животных и другие нужды.

Окский биосферный природный заповедник больше 80 лет помогает сохранять редких животных рязанского края. С 1959 года здесь вырастили более 300 зубров, спасая этот вид от вымирания, а с 1979 года – около 500 журавлей-стерхов, входящих в Красную книгу. Именно с молодняком этих птиц в 2012 году летал Президент России Владимир Путин в рамках программы по спасению стерхов.

РНПК помогает заповеднику сохранять уникальную природу Мещеры с 1999 года. Благодаря социальной и благотворительной программам завода в заповеднике отремонтировали музей и визит-центр, приобретались корма, обновлялся автопарк. Кроме того, Рязанская нефтеперерабатывающая компания» финансировала издания научных сборников, где сотрудники музея могли публиковать свои труды по зоологии. При этом компания занимается и другими направлениями благотворительности: помощь уже получили три городские больницы, две сельские школы и Дом культуры поселка Турлатово.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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