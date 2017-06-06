Продиктовано временем

Успеху судебной реформы во многом способствовала работа Совета судей

Постсоветские изменения в новой России ознаменовались огромным количеством законодательных новшеств. Суды вышли из правоохранительных органов исполнительной власти и преобразовались в третью, независимую, ветвь государственной власти. Возвращались судебные принципы дореволюционной России – беспристрастность, равенство сторон, состязательность – и институты: мировые судьи, присяжные заседатели.

Одним из достижений судебной реформы стало создание в России органов судейского сообщества. Всероссийский съезд судей и Совет судей в период между съездами, конференции судей в регионах и избираемые ими Советы судей стали выразителями интересов судей как носителей судебной власти. И хотя реформирование российских судов продолжается до сих пор, первые 25 лет судебной системы Российской Федерации принесли не только заметные перемены, но и значительные результаты.

В ближайшие дни Совет судей Российской Федерации и Советы судей в регионах отмечают свое 25-летие. Накануне мы побеседовали с заместителем председателя Рязанского областного суда, председателем Совета судей Рязанской области Надеждой Викторовной Морозовой.

– Надежда Викторовна, в какой обстановке начинал работать Совет судей?

– Первый Всероссийский съезд судей, созванный в октябре 1991 года по инициативе председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева, поставил вопрос о создании Совета судей. Судьи уже тогда осознавали, что успех судебной реформы зависит от их активной позиции, поэтому наряду с реализацией внутренних потребностей судейского сообщества в поле зрения Совета оказалось практическое содействие реализации постановления Верховного Совета РСФСР «О концепции судебной реформы в РСФСР». На Советы судей сразу было возложено рассмотрение актуальных проблем работы судов, их кадрового, организационного и ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения судей, представительство их интересов в других органах государственной власти. Это был период высокой активности, энергичных преобразований, нацеленности на решение всех проблем – от обеспечения марками и мебелью до организации деятельности судейского сообщества. Перемены, диктуемые новыми условиями, изучались, систематизировались. Одним из злободневных и широко обсуждаемых был вопрос статуса судьи. Результат аналитической работы первого Совета судей и лег в основу Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», принятого в июне 1992 года.

– Какие задачи приходилось решать впоследствии?

– Работа Совета судей – отражение эпохи, в которой мы живем. Создали в конце 90-х годов Судебный департамент при Верховном суде и его управления в регионах – Совет судей области стал контролировать деятельность рязанского управления, обсуждать финансовое, организационно-правовое, информационное, кадровое обеспечение районных судов. Приняли Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в 1998 г. – Совет судей области занялся организацией их деятельности. И проблем, кстати, тогда было очень много. Поскольку обеспечение мировых судей закон возложил на региональные органы власти, в нашей области шли долгие переговоры, разъяснения, и Совет судей, и областной суд, и управление Судебного департамента в Рязанской области приложили много усилий к тому, чтобы для мировых судей были выделены необходимые помещения и созданы приемлемые условия для работы.

Изменились нормы и порядок избрания квалификационной коллегии судей области и экзаменационной комиссии по приему экзамена на должность судьи – и это стало предметом нашей деятельности. Появилась пресс-служба, повысились требования к открытости и гласности судопроизводства – Совет судей стал заслушивать председателей районных судов, обсуждать эти вопросы. Принят 262-й Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» – мы уделяем пристальное внимание заполнению сайтов судов, размещению на них судебных решений. Создали структуру по техническому обеспечению районных судов Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ИАЦ) при управлениях Судебного департамента – контролируем обеспечение судей оргтехникой и другие вопросы его деятельности. Организация медицинского обслуживания судей, их добровольное государственное страхование – тоже зона нашей заботы.

О значимости и продуктивности деятельности Совета судей свидетельствует и тот факт, что в 2002 году был принят Федеральный закон «Об органах судейского сообщества», законодательно закрепивший принципы деятельности, полномочия, регламент Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии, где среди основных задач органов судейского сообщества значится совершенствование судебной системы и судопроизводства.

– Надежда Викторовна, кто входит в Совет судей Рязанской области?

– Судьи субъектов избираются в Совет на конференциях судей области. У нас семь представителей районных судов, два – из областного, пять – из арбитражного, один из гарнизонного и двое мировых судей. Выдвижение кандидатов производится на собраниях соответствующих судов и мировых судей. Состав избирается путем голосования на конференции судей Рязанской области.

– Какова структура Совета судей области?

– В составе Совета работает ряд комиссий: по этике, включая полномочия дисциплинарной комиссии, по вопросам статуса судей, по информатизации и связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации, по совершенствованию законодательства и судебной практики, по реализации мероприятий противодействия коррупции. Собственно, из названий комиссий просматривается и тот широкий круг вопросов, над которыми работает Совет судей. Председатель Совета дает поручения председателям и членам комиссий, они готовят вопросы для рассмотрения на заседании Совета – систематизируют информацию, полученную при опросе судей, представителей заинтересованных органов, докладывают на заседании.

– Какие решения Совета судей, на ваш взгляд, имели особенно позитивное значение для деятельности рязанских судей?

– Обсуждение многих вопросов вызывает в Совете бурную полемику. Его решения в значительной степени влияют на многие направления деятельности судов. В свое время активно обсуждался вопрос об использовании скайпа для ведения уголовного процесса. Совет судей это одобрил, что заметно облегчило решение процессуальных задач в уголовном судопроизводстве, особенно при рассмотрении ходатайств о досрочном освобождении, когда скайп помогал связаться с колонией и позволял вести допрос посредством интернет-трансляции. В последствии этот опыт стал использоваться и в других регионах, что помогло ускорить решение этой проблемы – с колониями была налажена видеоконференцсвязь.

Сейчас назрел вопрос увеличения числа мировых судей. Город строится, в некоторых районах значительно меняется численность проживающих. На последнем заседании Совета судей обсуждалась необходимость создания дополнительного судебного участка мирового судьи в Октябрьском районе. В дальнейшем вопрос будет обсуждаться Советом с привлечением всех полномочных и заинтересованных лиц. В случае положительного решения выйдем с ходатайством на председателя Рязанской областной Думы и на областную Думу.

К слову, как и в начале 2000-х, сегодня обеспечение деятельности мировых судей – опять в центре внимания Совета судей области. В январе 2017 года функции по осуществлению их материально-технического и финансового обеспечения переданы от министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области к ГКУ Рязанской области «Противопожарно-спасательная служба». К нам поступают многочисленные обращения с участков мировых судей об отсутствии бумаги, конвертов, о проблемах с компьютерами и оргтехникой, с состоянием помещений, об отсутствии постоянного обновления и обслуживания специального программного обеспечения «АМИРС», что приводит к невозможности отправления правосудия мировыми судьями. Сведения об этой ситуации Совет судей решил довести до главы региона.

– Надежда Викторовна, какие полномочия Совета судей вы считаете особенно важными?

– В организации судебной деятельности мелочей нет. Все вопросы, которые выносятся на обсуждение Совета судей, важны для судопроизводства, для судейского сообщества – кадровые, организационные, совершенствование законодательства и судебной практики. Когда удается принять своевременное решение, снять проблему хоть в каком-то аспекте судебной деятельности – это, конечно, вызывает удовлетворение. За четкой организацией работы судов – интересы граждан, защита их прав, и совершенствование судопроизводства – это, бесспорно, важно.

Ирина Матвеева,

руководитель пресс-службы Рязанского областного суда