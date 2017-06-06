Горсть земли с могилы солдата

передал рязанским родственникам волонтер из Москвы

В минувшую субботу в рязанской школе №47 г. волонтер Феликс Измайлов передал родственникам Андрея Даниловича Березинского, считавшегося без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны, землю с места его захоронения. В Рязани дочь погибшего помогли разыскать поисковики.

Андрей Березинский – выпускник Рязанского пехотного училища 1941 года. После выпуска молодой лейтенант уехал с женой к месту службы в район г.Бреста.

Когда началась война, он едва успел попрощаться с женой, дав ей наказ уходить подальше от линии фронта. Беременная женщина пешком добиралась до Рязани. Извещение о том, что Андрей пропал без вести, пришло родственникам жены в Турлатово в первые месяцы войны. И 70 лет его судьба оставалась неизвестной.

Поисковик Феликс Измайлов из Москвы разыскивал информацию о своем дедушке, на которого в 1942 году пришло известие как о пропавшем без вести. В начале 2000-х годов удалось выяснить, что дед в первые месяцы войны попал в плен и умер в одном из нацистских лагерей под Нюрнбергом.

При первой же возможности Феликс выехал в Германию, посетил место захоронения деда. Оказалось, что на городском кладбище есть мемориал, где установлено 40 плит с именами узников нюрнбергских концлагерей. На плитах высечено более 3 тысяч имен советских военнопленных.

По словам волонтера, он решил заняться поиском родственников погибших, используя данные немецких архивов. Большую помощь в этой работе ему оказывают представители русско-немецкого культурного центра в Нюрнберге. Выяснив место призыва бойца, Феликс связывается с местными поисковиками, которые продолжают начатую им работу. Уже удалось разыскать родственников 130 узников, погибших в плену.

Так Феликс в соцсетях вышел на Рязанское региональное отделение общественной организации «Поисковое движение России» и передал Николаю Стрелкову информацию о двух призывниках из Рязани – А.Д. Березинском и В.Е. Асташове. Николай Николаевич обратился к поисковой группе школы №47. Школьники под руководством педагога дополнительного образования Елены Енякиной проделали большую работу. Им удалось разыскать дочь Андрея Березинского Антонину Андреевну.

Принимая землю с мемориала, что в далеком Нюрнберге, Антонина Андреевна поблагодарила всех, кто не остался безучастным и помог получить информацию об отце:

– Наша семья, даже не имея точных сведений об отце, не сомневалась, что он честно исполнил свой долг солдата, и всегда гордилась им. Жаль, что мама не дожила, не узнала, что с ним случилось… Спасибо Феликсу за землю, за саженцы дубов с места захоронения. Это значит, что отец как бы вернулся с войны. Спасибо всем поисковикам в Рязани. Дело, которым вы занимаетесь, необходимо потомкам. Нельзя забывать отцов, дедов, прадедов, сражавшихся с врагом, – сказала Антонина Андреевна.

Довоенный портрет Андрея Березинского пронесли участники шествия «Бессмертный полк» в Нюрнберге. Примечательно, что, обнаружив на плитах мемориала фамилию родственников, к месту захоронения приезжают внуки и правнуки погибших в нацистских застенках.

Что касается родственников бойца Красной Армии Василия Емельяновича Асташова, то пока удалось установить лишь место его рождения (с. Нижняя Матренка Липецкой области). Имя Василия Асташова высечено в списке погибших во время войны на памятнике, установленном в его родном селе. Василий Асташов работал в Рязани на кирпичном заводе. На срочную службу солдат был призван из Рязани перед войной. В плен попал, как и Андрей Березинский, в первые месяцы войны. Оба бойца умерли в плену.