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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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24 мая – День славянской письменности и культуры

00:01 / Праздник

Уважаемые жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

Этот праздник связан с именами великих просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, благодаря которым славяне обрели первую азбуку.

Письменность способствовала укреплению государственности, объединению народов, развитию общего культурного пространства, становлению России как великой и могучей державы.

Сегодня наш общий язык – важнейший фактор успешного развития всей страны и каждого народа, населяющего ее территорию.

Я надеюсь, что День славянской письменности станет хорошим поводом еще раз обратиться к истории родной земли, задуматься о том, что нас объединяет, помогает вместе преодолевать трудности и двигаться вперед.

Поздравляю всех жителей региона с праздником. Желаю крепкого здоровья, взаимопонимания, дружбы и успешной работы во имя процветания нашей великой России и Рязанского края!

Врио губернатора Рязанской области Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

Этот праздник, связанный с именами великих просветителей, братьев Кирилла и Мефодия, имеет большое духовное значение. Письменность способствовала становлению государственности в Древней Руси, объединению народов, развитию грамотности и культуры, укреплению сотрудничества и взаимопонимания.

Рязанская земля внесла большой вклад в развитие русской словесности, языкознания и литературы. Мы гордимся нашими выдающимися земляками – ученым-славистом Измаилом Срезневским, поэтами Яковом Полонским, Сергеем Есениным, прозаиком Борисом Можаевым и многими другими мастерами слова.

Сегодня в регионе проживают представители разных народностей и национальностей, и всех их объединяет великий русский язык как средство общения. Сложились новые традиции празднования Дня славянской письменности и культуры: проводятся книжные выставки и литературные вечера, просветительские беседы, проходят торжественные богослужения в храмах.

Наша общая задача – хранить и передавать молодому поколению литературные и художественные сокровища, любовь к русской речи, бережное отношение к истории родной земли, памятникам старины, чувство гордости за своё Отечество.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, единения во имя процветания нашей страны и Рязанского края!

А.В. Фомин,
председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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