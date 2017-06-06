Бюджет сохранил устойчивость

На заседании регионального правительства рассмотрены финансовые вопросы

Глава региона Николай Любимов провел заседание правительства области. В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области Полпреда Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, города Рязани.

В ходе заседания был рассмотрен ряд законопроектов, согласно которым отдельные нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством. На заседании рассмотрен отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2016 год. Его доходы составили 9,876 млрд. рублей, что на 6% больше, чем в 2015 году. Расходы исполнены в сумме 9,876 млрд. рублей (по сравнению с 2015 годом рост – 0,9%).

Глава региона Николай Любимов дал поручение министру труда и занятости области Юлии Рокотянской продолжить работу по борьбе с «теневой» занятостью. В том числе выявляя нелегально работающих граждан, которые, в обход законодательства, получают обязательное медицинское страхование за счет средств областного бюджета, но взносы за них работодатель не платит.

– Это важная работа, поскольку уходят живые деньги. Бюджет вынужден оплачивать средства за людей, которые на самом деле получают серую или черную зарплату, – сказал Николай Любимов.

На заседании также был рассмотрен отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. По словам министра финансов Рязанской области Марины Наумовой, доходы исполнены в объеме 44,4 млрд. рублей, что составляет 101,5% к бюджетному прогнозу на 2016 год и 108,7% к уровню 2015 года. Расходы сложились в объеме 42,6 млрд. рублей – 97,2% от плановых показателей на прошедший год и 101,6% к уровню 2015 года. Областной бюджет исполнен в 2016 году с профицитом в размере 1,8 млрд. рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось избежать разбалансированности областного бюджета в 2016 году, сохранить его устойчивость, в том числе за счет привлечения дополнительных доходов, профинансировать в полном объеме все социальные обязательства, а также провести работу в рамках соглашения с Минфином РФ по снижению государственного долга. В настоящее время приоритетом бюджетной политики региона остается реализация Майских указов Президента РФ и исполнение всех принятых социальных обязательств перед населением Рязанской области.