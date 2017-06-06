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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Аграриев поддержат

00:01 / Из официальных источников
Затраты на займы для проведения посевной кампании компенсируют

По поручению главы региона Николая Любимова в области разработан механизм субсидирования аграриев, которые воспользовались коммерческими займами. В настоящее время утвержден порядок предоставления выплат на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным для проведения сезонных полевых работ.

По инициативе врио губернатора на поддержку аграриев из областного бюджета направлено 73,8 млн. рублей. Помощь будет оказываться предприятиям АПК, которые произвели займы в период с 1 января по 1 июня 2017 года и использовали средства на приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, тракторов и автомобилей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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