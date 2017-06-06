Необходимо взаимодействие

Открывая заседание, глава региона Николай Любимов коротко охарактеризовал наркоситуацию, сложившуюся на территории области по итогам четырех месяцев 2017 года, отметив, что общее количество выявленных наркопреступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 23,7%. Значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких наркопреступлений, а также связанных со сбытом нарковеществ. Тем не менее, по словам Николая Любимова, наркоситуация в регионе остается непростой. Глава региона поставил задачу – выстроить четкую систему межведомственного взаимодействия в работе по противодействию распространению наркотиков, используя новые, более действенные подходы. На заседании были рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании среди молодежи. Кроме того, состоялось обсуждение антинаркотической деятельности в Захаровском и Кораблинском районах.
В работе заседания приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств региона, силовых структур, высших учебных заведений области.