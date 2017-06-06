Необходимо взаимодействие

Состоялось заседание областной антинаркотической комиссии Рязанской области

Открывая заседание, глава региона Николай Любимов коротко охарактеризовал наркоситуацию, сложившуюся на территории области по итогам четырех месяцев 2017 года, отметив, что общее количество выявленных наркопреступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 23,7%. Значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких наркопреступлений, а также связанных со сбытом нарковеществ. Тем не менее, по словам Николая Любимова, наркоситуация в регионе остается непростой. Глава региона поставил задачу – выстроить четкую систему межведомственного взаимодействия в работе по противодействию распространению наркотиков, используя новые, более действенные подходы. На заседании были рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании среди молодежи. Кроме того, состоялось обсуждение антинаркотической деятельности в Захаровском и Кораблинском районах.

В работе заседания приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств региона, силовых структур, высших учебных заведений области.