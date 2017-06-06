Отличились!

Представители региона стали лауреатами XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

«Российская студенческая весна» – один из крупнейших молодежных фестивалей России. Он проводится Министерством образования и науки РФ, Министерством культуры РФ и Российским Союзом молодежи. В этом году в фестивале участвуют более 3500 студентов изо всех 85 субъектов Российской Федерации. Рязанскую область представляли победители областной «Студенческой весны» – учащиеся РГМУ имени И.П. Павлова,

РГРТУ, РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. По итогам фестиваля дипломами победителей II степени награждены студентка Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Александра Аверина в номинации «Художественное слово» и трио «АТРИУМ ДЖАЗ» Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова в номинации «Эстрадный вокал».