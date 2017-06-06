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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Учеба без отрыва от декрета

00:01 / Общество
В регионе проводится бесплатное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, востребованным на рынке труда профессиям
Автор фото: Марина Шерфединова | Учеба без отрыва от декрета
Фото: Марина Шерфединова.

Так, в ближайшее время планируется набор в группы по профессиям: швея, повар, парикмахер, мастер маникюра, web-программист, бухгалтер и ряду других. Продолжительность обучения составляет от нескольких недель до пяти месяцев. Записаться на курсы можно в службе занятости по месту жительства или по телефону: 92-20-98. В 2016 году новую профессию получили 243 молодые мамы. С начала текущего года обучение прошли более 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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