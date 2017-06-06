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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В языке – богатство народа

00:01 / Общество
Сегодня в России и ряде других стран отмечается День славянской письменности и культуры
Автор фото: Димитрий Соколов | В языке – богатство народа
Фото: Димитрий Соколов.

Несколько лет назад этот праздник приобрел государственный статус и связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого языка на славянский. Разработанная в IX веке Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы.

В этот день в нашей стране проводятся различные выставки, ярмарки, научные форумы, встречи, фестивали, концерты. Объявляются лауреаты премии Кирилла и Мефодия, которую учредил Славянский фонд России вместе с Московской Патриархией. Эту награду получают деятели искусства, культуры, литературы, общественники, внесшие вклад в развитие наследия, оставленного равноапостольными братьями. В Рязани, как и во многих городах страны, по традиции выступит тысячный хор. Под сводами кремля на ступенях Успенского собора в 18.00 артисты исполнят духовные и популярные светские произведения, песни из кинофильмов, советские композиции, ставшие народными, в сопровождении Рязанского губернского симфонического оркестра. Хор объединит профессиональные и самодеятельные коллективы со всей Рязанской области.

Труды Кирилла и Мефодия стали отправной точкой, тем импульсом, который сподвигнул многих ученых возвращаться к своему духовному богатству и бесценному наследию, отразившемуся, в первую очередь, в языке. Нельзя не отметить большой вклад в русское языкознание, который внес наш земляк, академик Измаил Иванович Срезневский. Сегодня исполняется 25 лет со дня открытия первого в России лексико­графического музея его имени в рязанской школе № 31. Ровно 15 лет назад был создан музей ученого в селе Срезнево Шиловского района. Свое десятилетие отмечает и музей академика И.И. Срезневского в РГУ имени С.А. Есенина. Накануне в университете прошла межвузовская конференция «Просветители Земли Русской», посвященная славянской письменности и культуре. Как рассказала директор музея Нина Колгушкина, Срезневский был выдающимся славистом. Он много путешествовал по славянским землям и освоил практически все славянские языки, описал многие диалекты, изучил памятники письменности, литературу, фольклор. Все эти материалы имели большое значение для развития русского славяноведения.

– Более сорока лет Срезневский трудился над созданием словаря, отражающего лексику памятников древнерусской письменности. Эту работу можно назвать научным и гражданским подвигом академика – он подробно исследовал почти три тысячи письменных источников. И сегодня его наследием пользуются все ученые, занимающиеся изучением русского языка, – говорит Нина Колгушкина.

Заветные слова, оставленные нам И.И. Срезневским, звучат сегодня особенно актуально:

«Русский язык – сокровищница умственных, духовных и нравственных богатств нашего народа. Будем любить и беречь его для наших потомков».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 92 (5379) от 24 мая 2017 года
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