Практики и проблемы

Патриотическая работа не терпит формализма и требует новых форм

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся очередной «круглый стол» в рамках подготовки к 3-му культурному форуму регионов России.

Он собрал представителей региональной и муниципальной власти, учреждений культуры и образования, представителей НКО, Русской православной церкви, журналистов. Обсуждались региональные модели духовно-нравственного и патриотического воспитания, привлечение к нему ресурсов культуры и образования.

В Рязанской области, как и в других регионах, представители которых участвовали в заседании (а это гости из Тверской, Владимирской, Смоленской и Тамбовской областей), накоплен большой и конструктивный опыт патриотической работы. Каждому из выступавших на заседании удалось представить свои практики. Обсуждался обширный опыт Есенинского музея-заповедника в Константинове и рязанской школы № 7, в которой вот уже полвека работает музей боевой славы во главе с заслуженным учителем РФ С. Гарамовой. Представители молодежных организаций рассказали об опыте организации движения «Бессмертный полк» в регионе, которое охватывает десятки тысяч молодых людей, но это не значит, что у молодежи не осталось вопросов, связанных с исторической памятью о Великой Отечественной войне.

О какие подводные камни разбиваются усилия ветеранов, продолжающих свою работу с молодым поколением? Почему представители этого поколения оказываются в сетях террористов? Эти вопросы задал на заседании «круглого стола» председатель областного совета ветеранов Н.Н. Ткач. Почему из школьной практики ушли коллективные походы в кино на лучшие фильмы, рассказывающие о подвигах наших воинов и космонавтов? Этот вопрос также задали участники дискуссии. Почему иногда получается, что количество всякого рода мероприятий становится важным в ущерб качеству и результату? Обо всем этом стоит задуматься и найти новые приемы, новые пути воздействия на чуткую молодежную аудиторию.

Протоирей Арсений Вилков рассказал о том, как работает в молодежной среде Православная церковь. И плоды этой работы очевидны: пришедшая к православию молодежь предпочитает деятельное участие в жизни церковной общины. Тем более странно выглядит то, как родители «опасаются» привлечения детей в церковь и не замечают более реальных опасностей и вызовов для подрастающего поколения.

За «круглым столом», модератором которого стала секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, речь в значительной части дискуссии шла об имеющихся в патриотическом воспитании проблемах. Среди них – несогласованность в действиях различных учреждений образования и культуры, организационные трудности с экскурсионным обслуживанием школьников, необходимость внедрения новых форматов в патриотическое воспитание молодежи и практику деятельности молодежных организаций.

Внедрение предлагаемых правительством России стандартов социальных услуг влечет за собой закрытие библиотек в небольших населенных пунктах, где других учреждений культуры не осталось. Эта перспектива тревожит профессиональное библиотечное сообщество, хотя предлагаемые стандарты носят рекомендательный характер. Это лишь часть обозначенных проблем. Всего на заседании прозвучало более 30 конкретных предложений, которые требуют обсуждения на федеральном уровне.

Член Общественной палаты РФ, инициатор проведения «круглых столов» в Рязанской области Ольга Воронова внесла все предложения в итоговый документ, который будет предложен для обсуждения на 3-м культурном форуме регионов России.