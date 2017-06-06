Вести районов

КАСИМОВ. На стадионе «Спартак» прошел спортивный праздник, приуроченный к областному Дню здоровья и спорта «Готов к труду и обороне». В празднике приняли участие дошкольники, школьники, студенты, сотрудники образовательных учреждений, предприятий и организаций города. Стадион собрал более 1500 участников и зрителей. В тестировании испытаний ВФСК «ГТО» приняли участие все возрастные категории, с I по XI ступень. В этот день состоялись соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу среди команд, сформированных по месту жительства, по шахматам среди двух возрастных групп. Соревновались лица с ограниченными физическими возможностями здоровья в играх бочча, дартс, шашки.

САСОВО. В районном центре закрылся муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России, в которой приняло участие более 60 жителей. На протяжении четырех месяцев команды «Ветераны МВД», «Ветераны ВМФ», «Кристалл», «Кристалл-2» боролись за звание победителя. Заключительным этапом Спартакиады стали соревнования по гиревому спорту и комбинированная эстафета. Победителем Спартакиады стала команда «Ветераны МВД», с отставанием в одно очко второе место заняла команда «Кристалл», третье место – «Ветераны ВМФ».

СКОПИН. В Секирино отметили день села. На празднике состоялись мастер-классы народных умельцев, работали торговые ряды и выставки, творческие коллективы района представили концертную программу.

СТАРОЖИЛОВО. В школе районного центра идет прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Как сообщили в управлении образования и молодежной политики района, прием заявлений продлится до 30 июня. Граждане, желающие, чтобы их дети учились именно в Старожиловском районе, начнут оформлять своих первоклашек с 1 июля. Для перевоза школьников будут организованы автобусные маршруты. В учебном заведении предусмотрено специальное оборудование для психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. По предварительным данным управления образования и молодежной политики района, первого сентября за парты сядут 154 первоклассника. Это на 5 детей меньше, чем в прошлом году, но на 7 больше, чем прогнозируется на 2018 – 2019 учебный год.

ЕРМИШЬ. Детский ансамбль народной песни «Забава» занял третье место в конкурсе-фестивале «Приокский хоровод», прошедшем в Касимове. На конкурсе были коллективы из городов Сасово, Касимов, поселков Елатьма, Сотницыно, Шилово. Ансамбль исполнил свадебную песню Новосибирской области «Ой, заря ты, зорюшка» и плясовую «Как за двором, за двором».

ШИЛОВО. Жители районного центра провели интересную ночь в местном краеведческом музее. Сотрудники подготовили увлекательную инсталляцию на тему: что было бы, если… в истории России не было бы того или иного события. Ночные посетители музея задавали вопросы, вели дискуссии. В итоге каждый пополнил свои знания по отечественной истории.