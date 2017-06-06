В Рязанской области проходит социальная акция «Добровольцы-детям»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, акция проходит в регионе с 16 по 31 мая. В этом году участие в акции принимают 9 отрядов из РГУ имени С.А. Есенина, РГРТУ, РязГМУ имени И.П. Павлова, АПУ ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте.

23 мая в рамках акции «Добровольцы-детям» волонтерские отряды совместно с Автономной некоммерческой организацией поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» провели праздник для воспитанников школ-интернатов. Около 300 детей стали участниками увлекательной анимационной программы. В ходе акции волонтеры посетят Костинскую, Лесно-Конобеевскую, Мосоловскую, Рыбновскую, Солотчинскую, Чапаевскую школы-интернаты, Рязанский Дом ребенка, детский санаторий памяти В.И. Ленина и школу-интернат «Вера». Добровольцы проведут для детей творческие и спортивные программы, мастер-классы и праздники.