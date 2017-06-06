Рязанские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, соревнования проходят с 19 по 24 мая в Смоленске. В них принимают участие более 300 спортсменов из 45 регионов страны.

По итогам четвертого соревновательного дня спортсменка регионального Центра спортивной подготовки, спортшколы «ЦСК» и «Планета спорта» города Сасово, Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева заняла 1 место в метании копья, взяла «золото» в толкании ядра и завоевала третье место в метании диска. Татьяна Дунаева (спортшкола «Метеор», Михайлов) заняла 3 место в метании копья. Александр Спицин (спортшкола «Орион», Рязань) занял 3 место в метании диска. Михаил Селиванов (спортшкола «Метеор», Михайлов) стал третьем в метании копья. Василий Корепанов (спортшкола Центрального спортивного комплекса) занял 2 место в метании диска. Дмитрий Чиняев (спортшкола «Юность», Рязань) стал третьим в метании диска.