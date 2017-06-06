16:20 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
146

Рязанские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

08:59 / Спорт
Рязанские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, соревнования проходят с 19 по 24 мая в Смоленске. В них принимают участие более 300 спортсменов из 45 регионов страны.

По итогам четвертого соревновательного дня спортсменка регионального Центра спортивной подготовки, спортшколы «ЦСК» и «Планета спорта» города Сасово, Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева заняла 1 место в метании копья, взяла «золото» в толкании ядра и завоевала третье место в метании диска. Татьяна Дунаева (спортшкола «Метеор», Михайлов) заняла 3 место в метании копья. Александр Спицин (спортшкола «Орион», Рязань) занял 3 место в метании диска. Михаил Селиванов (спортшкола «Метеор», Михайлов) стал третьем в метании копья. Василий Корепанов (спортшкола Центрального спортивного комплекса) занял 2 место в метании диска. Дмитрий Чиняев (спортшкола «Юность», Рязань) стал третьим в метании диска.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанской детско-юношеской школе олимпийского резерва «Родной край-спорт» исполнилось 10 лет

В Рязани стартовали особые соревнования по теннису

Рязанцы вновь увидят стритбол

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы