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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Завершились ХХ региональные соревнования «Школа безопасности», посвященные 80-летию Рязанской области

09:19 / Общество
Завершились ХХ региональные соревнования «Школа безопасности», посвященные 80-летию Рязанской области

Итоги состязаний подвели вчера на туристской базе «Серебряные пруды» Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения в деревне Сажнево, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра образования области Александр Кирьянов, временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по области Александр Шмарин, а также представители Рязанского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Александр Шмарин поздравил ребят с завершением соревнований, поблагодарил их за участие и волю к победе.

По итогам четырех соревновательных дней в средней возрастной группе (13 – 14 лет) лучший результат показала команда из города Спасска, вторыми стали ребята из Тырновской средней общеобразовательной школы Пронского района. Третье место заняли воспитанники детско-юношеского центра «Спорттур» из города Рязани.

В старшей возрастной группе (15 – 16 лет) первое общекомандное место у сборной Костинской средней школы Рыбновского района, вторыми стали мальчишки и девчонки из школы № 47 город Рязани. Третий результат у подростков из школы № 51 «Центр образования» города Рязани.

Ребятам вручили грамоты и ценные подарки – различное туристское снаряжение. Кроме того, активные участники соревнований получили специальные призы от главного управления МЧС России по Рязанской области.

Представителю команды средней общеобразовательной школы № 4 города Скопина Дмитрию Новикову и члену команды Сапожковского районного Дома детского творчества Александру Сумцову, отметившим 14-летия в дни проведения соревнований, были вручены памятные подарки от Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Фото пресс-службы МЧС России по области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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