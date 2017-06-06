Рязанцы могут принять участие в фестивале авторской песни «Гринландия»

Портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА сообщает, что идет прием заявок на участие в фестивале авторской песни «Гринландия». Он пройдет с 21 по 23 июля в селе Башарово Октябрьского района города Кирова. В ежегодном фестивале «Гринландия» принимают участие любители авторской песни со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках фестиваля проходит заочный конкурс «Я, ты, он, она — вместе целая страна!», заявки на участие в котором уже подали порядка 900 авторов-песенников и поэтов. Конкурс организуется при содействии Рязанской городской Думы и информационной поддержке администрации города Рязани.

Ежегодно гостями фестиваля становятся более 200 тысяч человек. Организаторы традиционно готовят насыщенную программу, организуется палаточный городок. Основная программа фестиваля пройдет на трех сценах — главной, малой и военно-патриотической. Для отдыхающих на фестивальной поляне будут обустроены спортивные и творческие площадки, пройдут конкурсы и викторины. Кульминацией праздника станет традиционный Гала-концерт.

Принять участие в фестивале могут все желающие. Подробнее ознакомиться с положением и оформить заявку можно на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru до 14 июля. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8332) 38-60-17, 38-60-14. Электронный адрес оргкомитета:grinlandia-kirov@mail.ru, группа в "ВКонтакте":vk.com/grinlandiakirov.