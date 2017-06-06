Глава региона Николай Любимов поздравил жителей области с Днем славянской письменности и культуры

В своем поздравлении глава региона отметил, что праздник связан с именами великих просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, благодаря которым славяне обрели первую азбуку.

Письменность способствовала укреплению государственности, объединению народов, развитию общего культурного пространства, становлению России как великой и могучей державы.

Сегодня наш общий язык – важнейший фактор успешного развития всей страны и каждого народа, населяющего ее территорию.

Я надеюсь, что День славянской письменности станет хорошим поводом еще раз обратиться к истории родной земли, задуматься о том, что нас объединяет, поможет вместе преодолеть трудности и двигаться вперед.

Поздравляю всех жителей региона с праздником. Желаю крепкого здоровья, взаимопонимания, дружбы и успешной работы во имя процветания нашей великой России и Рязанского края!