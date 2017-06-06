16:19 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
154

Глава региона Николай Любимов поздравил жителей области с Днем славянской письменности и культуры

10:46 / Власть

В своем поздравлении глава региона отметил, что праздник связан с именами великих просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, благодаря которым славяне обрели первую азбуку.

Письменность способствовала укреплению государственности, объединению народов, развитию общего культурного пространства, становлению России как великой и могучей державы. 

Сегодня наш общий язык – важнейший фактор успешного развития всей страны и каждого народа, населяющего ее территорию. 

Я надеюсь, что День славянской письменности станет хорошим поводом еще раз обратиться к истории родной земли, задуматься о том, что нас объединяет, поможет вместе преодолеть трудности и двигаться вперед. 

Поздравляю всех жителей региона с праздником. Желаю крепкого здоровья, взаимопонимания, дружбы и успешной работы во имя процветания нашей великой России и Рязанского края!

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Бюджет вынужден оплачивать средства за людей, которые на самом деле получают серую или черную зарплату»

Из Рязанской области – в Калужскую. И обратно

Рязанская и Владимирская области будут сотрудничать

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы