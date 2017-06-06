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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани стартовал Кубок ЦСПК по парашютному спорту «Рязанский кремль-2017»

11:09 / Спорт

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Состязания открылись на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ. В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, принимают участие 65 спортсменов из регионов, входящих в состав Западного военного округа – Иваново, Тулы, Пскова, Рязани. За победу будут бороться 7 мужских и 3 женские команды.

Участников соревнований приветствовали и пожелали удачных прыжков руководство Центра, представители городского спортуправления, региональной федерации парашютного спорта, ветераны-парашютисты.

Прыжки на точность приземления начнутся 24 мая и будут проходить в течение трех дней на аэродроме Протасово. Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 мая в 309 ЦСПП (МО РФ).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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