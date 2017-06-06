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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанский филиал «Рослесинфорга» отметил 80 лет со дня образования организации

11:39 / Общество
Автор фото: Лада Петрова | Рязанский филиал «Рослесинфорга» отметил 80 лет со дня образования организации
Фото: Лада Петрова.

Трудовая деятельность рязанских лесоустроителей продолжалась до начала Великой Отечественной войны. В 1946 году по инициативе начальника рязанского филиала Валентина Сергеевича Попова в Рязани была сформирована лесоустроительная экспедиция, за время многолетней производственной деятельности, которой были выполнены лесоустроительные работы на площади более 21 млн. гектаров лесного фонда в различных регионах страны.

Сегодня в рязанском филиале трудятся 40 высокопрофессиональных специалистов. Все виды работ осуществляются по новейшим технологиям с использованием современного оборудования. Инженеры-таксаторы занимаются лесоустройством, организацией использования лесов, мониторингом и обследованием лесов, осуществляют проектные, землеустроительные, кадастровые, картографические работы.

Профессиональный праздник рязанские таксаторы отметили посадкой лесных культур в Белоборском участковом лесничестве Криушинского лесничества, где на 3 гектарах были посажены сеянцы сосны обыкновенной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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