В рязанском городе Сасово клещам ставят заслон

О ситуации вели разговор на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы администрации, председателя СПК Людмилы Амелиной. Хотя с начала эпидемического сезона 2017 года по Сасову обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клешей не поступало, на территории города в еженедельном режиме проводится сбор оперативной информации по этому поводу, осуществляется мониторинг санитарно – противоэпидемических мероприятий по инфекциям, переносимым клещами, включая сбор информации по проведению акарицидных обработок на территории города и отдельно по летним оздоровительным организациям.

На момент заседания комиссии все образовательные учреждения города, спортивные и культурные организации заключили с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе» договора на проведение акарицидной обработки подведомственных территорий.

Информация по профилактике клещевого боррелиоза постоянно размещается в СМИ, интернет- сообществах, на сайтах медицинских учреждений и администрации города Сасово. В образовательных учреждениях города проведена разъяснительная работа о мерах личной и общественной профилактики клещевых инфекций.