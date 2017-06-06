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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани осудили наркосбытчиков

12:08 / Общество
Изобличенные рязанскими полицейскими девушка и ее приятель «работали» на нелегальный интернет-магазин наркотиков «закладчиками»

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ноябре 2015 года рязанские полицейские установили личности двух участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков. В Рязани на улице Вишневой задержали девушку 1993 года рождения, и мужчину 1992 года рождения, который работал экспедитором одной из городских фирм. В ходе досмотра оперативники обнаружили у молодых людей множество свертков с наркотиками синтетического происхождения общей массой около 80 граммов.

Как выяснилось, эту партию наркотиков злоумышленники получили через тайник для дальнейшего распространения. В арендованной девушкой квартире полицейские изъяли планшетные компьютеры и банковские карты, использовавшиеся при совершении преступлений, а также упаковочные материалы.

Следствием было установлено, что ранее она договорилась по интернету с представителями законспирированного сетевого магазина размещать «закладки» с наркотиками. За отдельную плату девушка согласилась на домах, заборах, магазинах и других местах делать надписи с адресами сайтов по распространению наркотиков. Девушка привлекла в качестве помощника своего знакомого. Молодой человек обеспечивал безопасность сбытчицы, когда она на такси отправлялась забирать из тайников оптовые партии «синтетики».

Сообщники были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а.г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет организованной группой в крупном размере. Московский районный суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, мужчине – 6 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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