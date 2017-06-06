В Рязанской области пройдет акция «Внимание, дети»

Как сообщает сайт УМВД России по области, завтра сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей.

Экипажи с сотрудниками ГИБДД будут работать около учебных заведений, учреждений дополнительного образования, спортивных комплексов и у других социально-значимых объектов.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей до 12 лет необходимо в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детского удерживающего устройства.

За нарушение требований перевозки детей, водителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, согласно которой водителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

Рейд будет проходить ежедневно.