64 кубометра грунтовых наносов вывезли за ночь с улиц Рязани

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня ночью уборку проводили на улицах Пролетарской, Татарской, Шевченко, Ленинского комсомола и 5-ой Линии. В работе было задействовано 34 единицы спецтехники.

Сегодня в уборке задействовали 1 трактор, 4 погрузчика, 16 самосвалов, трудятся более 200 работников дирекции благоустройства города.

Кроме того, в областном центре продолжают окашивать траву. По данным на 24 мая, муниципальные коммунальные службы окосили траву на общей площади порядка 223 тысяч квадратных метров.