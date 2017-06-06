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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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64 кубометра грунтовых наносов вывезли за ночь с улиц Рязани

12:25 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня ночью уборку проводили на улицах Пролетарской, Татарской, Шевченко, Ленинского комсомола и 5-ой Линии. В работе было задействовано 34 единицы спецтехники.

Сегодня в уборке задействовали 1 трактор, 4 погрузчика, 16 самосвалов, трудятся более 200 работников дирекции благоустройства города.

Кроме того, в областном центре продолжают окашивать траву. По данным на 24 мая, муниципальные коммунальные службы окосили траву на общей площади порядка 223 тысяч квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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