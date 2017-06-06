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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Объем продукции крестьянских (фермерских) хозяйств Рязанской области увеличивается с каждым годом

12:36 / Экономика

Чтобы познакомить аудиторию рязанских СМИ с работой хозяйств малых форм Пронского и Скопинского районов, министерство сельского хозяйства и продовольствия области организовало пресс-тур. Предприниматели, которых сегодня посетят журналисты, – победители прошлых конкурсов по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на соискание гранта. Есть среди них и участник конкурса этого года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области в этом году уже завершило прием заявок. Итог таков: 37 глав крестьянских (фермерских) хозяйств представили свои бизнес-проекты на конкурс среди начинающих фермеров. 8 проектов претендуют на поддержку в развитии семейных животноводческих ферм.

Развитие малых форм хозяйствования на селе – приоритетное направление работы правительства области. В этом году на поддержку начинающих фермеров планируется направить 24,2 миллиона рублей (из них 23 миллиона за счет федерального бюджета). На развитие семейных животноводческих ферм – 46,9 миллиона рублей (из них 44,6 миллиона будет привлечено из федерального бюджета).

Победители конкурсного отбора среди начинающих фермеров смогут получить гранты на развитие до 3 миллионов рублей. Лучшие проекты, направленные на развитие семейных животноводческих ферм, могут претендовать на поддержку в пределах 30 миллионов рублей.

В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия области проверяет предоставленные документы на соответствие условиям конкурса. Затем на заседаниях конкурсных комиссий будут определены лучшие бизнес-проекты.

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров реализуются в регионе с 2012 года. Семейные животноводческие фермы впервые получили гранты в 2015 году.

Всего по грантовой поддержке было выделено 210,7 миллиона рублей. Было создано около 300 рабочих мест, увеличилось валовое производство продукции сельского хозяйства в КФХ. По итогам 2016 года рязанскими фермерами произведено продукции на сумму 3,8 миллиарда рублей. Это в 2,6 раза больше аналогичного показателя пятилетней давности. Доля КФХ в общем объеме производства сельхозпродукции в регионе за 5 лет возросла в полтора раза.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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