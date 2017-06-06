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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские школьники ведут актуальные диалоги

12:41 / Общество
Рязанские школьники ведут актуальные диалоги

Разговор старшеклассников о жизни, о призвании, о людях с известными профессионалами своего дела в школе №73 областного центра становится традицией. Такой диалог вел с учениками художественный руководитель областного театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин Рязанской области Валерий Шадский.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Ольги Хохловой, такие диалоги входят в цикл работ преподавательского коллектива, направленный на помощь детям в выборе будущей профессии. Помимо таких бесед, старшеклассники школы посещают высшие и средние учебные заведения, бывают на различных предприятиях. Гости школы делились своими мыслями с подрастающим поколением, а юноши и девушки могли задать интересующие их вопросы.

Фото Милены Лаврухиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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