Рязанские школьники ведут актуальные диалоги

Разговор старшеклассников о жизни, о призвании, о людях с известными профессионалами своего дела в школе №73 областного центра становится традицией. Такой диалог вел с учениками художественный руководитель областного театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин Рязанской области Валерий Шадский.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Ольги Хохловой, такие диалоги входят в цикл работ преподавательского коллектива, направленный на помощь детям в выборе будущей профессии. Помимо таких бесед, старшеклассники школы посещают высшие и средние учебные заведения, бывают на различных предприятиях. Гости школы делились своими мыслями с подрастающим поколением, а юноши и девушки могли задать интересующие их вопросы.

Фото Милены Лаврухиной