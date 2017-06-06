За неделю в Рязанской области подешевели сливочное масло, яйца и пшено, но подорожали картофель, капуста и морковь

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 16 по 22 мая в регионе снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания. Так масло сливочное упало в цене на 3,2 процента, яйцо куриное – на 2,3 процента, пшено – на 0,7 процента. Незначительно подешевели масло подсолнечное, соль и рис. Вместе с этим картофель подорожал на 6,8 процента, морковь – на 4,5 процента, капуста белокочанная – на 4,1 процента, вермишель – на 1,6 процента, яблоки – на 1,2 процента, рыба мороженая, лук репчатый – на 1 процент.