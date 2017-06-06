16:14 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
152

За неделю в Рязанской области подешевели сливочное масло, яйца и пшено, но подорожали картофель, капуста и морковь

12:44 / Экономика

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 16 по 22 мая в регионе снизились цены на ряд  социально значимых продуктов питания. Так масло сливочное упало в цене на 3,2 процента, яйцо куриное – на 2,3 процента, пшено – на 0,7 процента. Незначительно подешевели масло подсолнечное, соль и рис. Вместе с этим картофель подорожал на 6,8 процента, морковь – на 4,5 процента, капуста белокочанная – на 4,1 процента, вермишель – на 1,6 процента, яблоки – на 1,2 процента, рыба мороженая, лук репчатый – на 1 процент.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Объем продукции крестьянских (фермерских) хозяйств Рязанской области увеличивается с каждым годом

Рязанские аграрии получат дополнительную поддержку из регионального бюджета

В Рязанской области растет производство молока

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы