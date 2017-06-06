Рязани зелень к лицу

Дирекция благоустройства города проводит высадку кустарников и цветов в парках, скверах, на улицах

Одновременно в нескольких микрорайонах областного центра – в парке Морской славы, на улице Семинарской возле училища ВДВ, в парке Железнодорожников, у Борисо-Глебского собора, у памятника И.П. Павлову – в общей сложности было высажено около 15 тысяч различных цветов: тагетесы, георгины, петунии, целозия.

Новые посадки появились у памятника К.Э. Циолковскому – на площади Театральной. Здесь посадили кусты пузыреплодника – зеленый подарок городу и знаменитому ученому-земляку, которому в этом году исполняется 160 лет.

Фото Милены Лаврухиной