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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязани зелень к лицу

12:49 / Актуально
Дирекция благоустройства города проводит высадку кустарников и цветов в парках, скверах, на улицах
Рязани зелень к лицу

Одновременно в нескольких микрорайонах областного центра – в парке Морской славы, на улице Семинарской возле училища ВДВ, в парке Железнодорожников, у Борисо-Глебского собора, у памятника И.П. Павлову – в общей сложности было высажено около 15 тысяч различных цветов: тагетесы, георгины, петунии, целозия.

Новые посадки появились у памятника К.Э. Циолковскому – на площади Театральной. Здесь посадили кусты пузыреплодника – зеленый подарок городу и знаменитому ученому-земляку, которому в этом году исполняется 160 лет.

Фото Милены Лаврухиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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