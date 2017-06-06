В отношении главы одного из сельских поселений Рязанской области возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, главу сельского поселения Клепиковского района подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в мае 2010 года мужчина, будучи главой одного из сельских поселений Клепиковского района, создал подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью, занимающееся коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С этого времени подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, безвозмездно предоставлял или передавал в аренду по заниженной стоимости этому обществу муниципальное имущество, причинив тем самым ущерб бюджету муниципального образования в размере более 12 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.