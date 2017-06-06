Жителя Рязани ограбили в лифте

В полицию обратился 37-летний рязанец, который рассказал, что его ограбили в лифте подъезда его дома, сообщает сайт УМВД России по области. Незнакомец напал на пострадавшего сзади, ударил его и отобрал барсетку. Как позже выяснилось, добычей злоумышленника стали документы пострадавшего и 2 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска немедленно выехали на место преступления и тщательно расспросили пострадавшего. Им удалось составить словесный портрет злоумышленника. Описание внешности подозреваемого показалось оперативникам знакомым. Неподалеку от места преступления проживает 22-летний рязанец ранее судимый за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские опросили жителей ближайших домов и выяснили, что их версия была верной. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник специально проследил за мужчиной, у которого в руках была барсетка, и, пройдя за ним в лифт, отобрал ее. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.