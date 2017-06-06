Рязанская команда стартовала в финале Народной футбольной лиги с ничьей с действующим чемпионом

Встреча со «Спартаком» из Тульской области завершилась со счётом 1:1

Вчера команда Ново-Рязанской ТЭЦ провела первый матч в финальном этапе 2-го чемпионата Народной футбольной лиги. В первой игре дружина из Рязани встречалась с победителем первого турнира – «Спартаком» из Тульской области. О ходе матча рассказал Алексей Самохин.

Игра прошла в обоюдоострой борьбе. Счёт открыли футболисты из Тульской области – после розыгрыша штрафного отличился Юрий Жерновенков. Через некоторое время рязанцы уравняли положение – Александр Соснин поборолся в штрафной соперника, Юрий Михайлов оказался первым на отскоке. После этого забить могли как те, так и другие, но счёт так и не изменился. Итог встречи – 1:1.

Календарь оставшихся матчей группового турнира:

24 мая

11:00 Нальчик – Уфа

12:00 Рязань – Ленинградская область

13:00 Колтуши – Нальчик

14:00 Ижевск – Рязань

15:00 Тыва – Саратов

16:00 Хабаровск – Звезда (СПб)

19:00 Тульская область – Бриз

20:00 Краснодарский край – Заречье

25 мая

11:00 Уфа – Колтуши

12:00 Ленинградская область – Ижевск

13:00 Колтуши – Краснодарский край

14:00 Ижевск – Тульская область

15:00 Хабаровск – Саратов

16:00 Звезда (СПб) – Тыва

19:00 Бриз – Рязань

20:00 Заречье – Нальчик

26 мая

15:00 Ленинградская область – Бриз

16:00 Уфа – Заречье