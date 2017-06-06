Рязанская команда стартовала в финале Народной футбольной лиги с ничьей с действующим чемпионом

Вчера команда Ново-Рязанской ТЭЦ провела первый матч в финальном этапе 2-го чемпионата Народной футбольной лиги. В первой игре дружина из Рязани встречалась с победителем первого турнира – «Спартаком» из Тульской области. О ходе матча рассказал Алексей Самохин.
Игра прошла в обоюдоострой борьбе. Счёт открыли футболисты из Тульской области – после розыгрыша штрафного отличился Юрий Жерновенков. Через некоторое время рязанцы уравняли положение – Александр Соснин поборолся в штрафной соперника, Юрий Михайлов оказался первым на отскоке. После этого забить могли как те, так и другие, но счёт так и не изменился. Итог встречи – 1:1.
Календарь оставшихся матчей группового турнира:
24 мая
11:00 Нальчик – Уфа
12:00 Рязань – Ленинградская область
13:00 Колтуши – Нальчик
14:00 Ижевск – Рязань
15:00 Тыва – Саратов
16:00 Хабаровск – Звезда (СПб)
19:00 Тульская область – Бриз
20:00 Краснодарский край – Заречье
25 мая
11:00 Уфа – Колтуши
12:00 Ленинградская область – Ижевск
13:00 Колтуши – Краснодарский край
14:00 Ижевск – Тульская область
15:00 Хабаровск – Саратов
16:00 Звезда (СПб) – Тыва
19:00 Бриз – Рязань
20:00 Заречье – Нальчик
26 мая
15:00 Ленинградская область – Бриз
16:00 Уфа – Заречье