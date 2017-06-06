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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы, проживающие в зонах, на территории которых находятся платные парковки, могут парковать на них свои авто бесплатно

14:50 / Актуально
Но для этого им необходимо оформить парковочное свидетельство

Как сообщает сайт администрации областного центра, граждане – собственники жилых помещений расположенных в домах пределах платных парковочных зон, имеют право безвозмездно размещать свои автомобили на платных парковках при условии оформления парковочного свидетельства. Перечень этих домов определен постановлением администрации города и опубликован. Парковки начинают работать с 9 июня этого года.

В Рязани завершается работа по оборудованию платных парковок на дорогах общего пользования в центре города. В зонах платных парковок уже установлены паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты, наносится дорожная разметка. Официально они откроются с 9 июня этого года.

Для получения парковочного свидетельства гражданам, проживающим в домах вблизи оборудуемых парковок, необходимо до начала действия парковок обратиться в территориальные отделы МФЦ Рязанской области с копиями паспорта, документа на жилое помещение, свидетельства о регистрации транспортного средства и СНИЛС. Одновременно с копиями документов необходимо предоставить их подлинники.

Инвалиды, экстренные оперативные службы и лица, владеющие жилыми помещениями в многоквартирном или индивидуальном доме, расположенном в зоне платной парковки (резиденты) могут использовать платные парковки бесплатно на постоянной основе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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