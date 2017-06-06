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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялись ежегодные чтения «Памятники книжной культуры»

15:11 / Культура
Они традиционно приурочены к Дню славянской письменности и культуры и посвящены в этом году 500-летию появления первой белорусской книги «Псалтирь»

Она была отпечатана в 1517 году в Праге великим просветителем и первопечатником Франциском Скориной.

В связи с этой знаменательной датой чтения открыл доклад директора Национальной библиотеки Беларуси Романа Мотульского, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, лауреат Макариевской премии Татьяна Исаченко рассказала участникам конференции о ренессансном характере творчества Франциска Скорины, о его связях с Русью и Святым Афоном.

Участниками конференции стали научные, музейные, библиотечные работники из Тамбова, Москвы, Воронежа, Рязани. Речь шла о редких книгах, напечатанных кириллической азбукой. Именно эта азбука в глубокой древности объединила славянские народы и позволила им приобщиться к мировой культуре. Об этом говорили, открывая конференцию, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, заместитель министра культуры и туризма области Марина Горожанова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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