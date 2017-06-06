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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел личный прием граждан

15:14 / Власть
Автор фото: Вероника Шелякина | Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел личный прием граждан
Фото: Вероника Шелякина.

Глава региона пообщался с заявителями в приемной Президента России. Два из пяти вопросов касались ремонта дорог. Первый участок автомобильной дороги Шумашь – Заокское – Коростово протяженностью 15,1 км планируется отремонтировать до первого августа текущего года. Второй участок расположен в Рязани по 2-му Дачному переулку. Работы по ремонту дорожного полотна ориентировочно будут выполнены до первого сентября.

Одно обращение было связано с приобретением помещения для размещения фельдшерско-акушерского пункта в селе Берестянки Сасовского района. Действующий пункт располагается в ветхом деревянном здании и капитальному ремонту не подлежит.

По всем вопросам, с которыми рязанцы обратились к Николаю Любимову, были приняты положительные решения, обозначены сроки их исполнения и даны соответствующие поручения представителям профильных региональных ведомств.

Во время приема Почетный гражданин г. Рязани, писатель Анатолий Говоров вручил главе региона книгу «Рязань – столица ВДВ» и документальную повесть «Сын морехода».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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