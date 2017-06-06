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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанским пользователям предлагали он-лайн купить дипломы

14:59 / Общество

В сети Интернет прокуроры Московского района Рязани провели мониторинг и выявили сайты, содержащие запрещенную в Российской Федерации информацию. Как сообщает сайт прокуратуры области, на сайтах была размещена информация с предложениями продажи дипломов и аттестатов. Были указаны цены за документы и способ их приобретения. При этом вход на страницы сайтов был свободным, регистрация пользователей для доступа к ресурсам страницы сайта не требовалась и ознакомиться с содержанием страниц, равно как и заказать документы мог любой интернет-пользователь.

Прокуратурой района в Московский районный суд Рязани было предъявлено 6 заявлений о блокировке сайтов, из которых 2 в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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