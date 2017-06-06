Из бюджета Рязанской области выделены средства на развитие моногородов и детский технопарк

На заседании 24 мая Рязанская областная Дума внесла изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходная и расходная части документа увеличена на 152 млн. 772 тыс. рублей, дополнительно поступающих из федерального бюджета. В их числе – целевые средства на дорожную деятельность и субсидии из Пенсионного фонда РФ на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам.

Кроме того, перераспределены и уточнены ассигнования на 2017 год по ряду расходных статей и внесены изменения в расходную часть бюджета на 2018 год для обеспечения софинансирования субсидий из федерального центра. Так, более 50 млн. рублей дополнительно заложено на государственную программу развития АПК, 275 млн. рублей – на программу социального и экономического развития населенных пунктов, в том числе на строительство четырех сельских домов культуры, двух ФОКов – в г. Спас-Клепики и р. п. Старожилово, здания БСМП в Рязани. Увеличение расходов произведено в основном за счет сокращения профицита бюджета.

Депутаты, принимая законопроект, поддержали также три поправки, внесенные врио губернатора Николаем Любимовым. Они касаются выделения дополнительных средств на завершение реконструкции детского технопарка Кванториума «Дружба» (48,7 млн. рублей), на разработку проектной документации развития инфраструктуры моногородов (14,8 млн. рублей), увеличения субсидий муниципальным образованиям на дорожную деятельность (38 млн. рублей).