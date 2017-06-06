Рязанская облдума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора

Изменения в избирательное законодательство приняты на заседании 24 мая

Как отметил председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Алексей Просянников, в первом чтении законопроект был принят 27 апреля. Ко второму чтению подготовлено 33 поправки, 26 из которых внесла областная избирательная комиссия. Основная масса поправок направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным и сделана по рекомендациям Центризбиркома России.

Скорректированы положения, касающиеся сбора подписей, случаев признания подписей недостоверными, сроков некоторых избирательных действий и др. Так, одна из поправок устанавливает 10-дневный период на предоставление кандидатами документов на регистрацию в облизбирком – не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. В действующей редакции установлен лишь конечный срок для приема таких документов. Такая норма, как указывает ЦИК, способна привести к ситуации, когда кандидат может быть зарегистрирован на основании подписей муниципальных депутатов и глав, представленных ранее, но поставленных позднее, чем подписи тех же лиц в поддержку другого кандидата. Новая редакция позволит исключить возможность таких ситуаций.