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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская облдума приняла поправки в областной закон о выборах губернатора

15:58 / Власть
Изменения в избирательное законодательство приняты на заседании 24 мая

Как отметил председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Алексей Просянников, в первом чтении законопроект был принят 27 апреля. Ко второму чтению подготовлено 33 поправки, 26 из которых внесла областная избирательная комиссия. Основная масса поправок направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным и сделана по рекомендациям Центризбиркома России.

Скорректированы положения, касающиеся сбора подписей, случаев признания подписей недостоверными, сроков некоторых избирательных действий и др. Так, одна из поправок устанавливает 10-дневный период на предоставление кандидатами документов на регистрацию в облизбирком – не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. В действующей редакции установлен лишь конечный срок для приема таких документов. Такая норма, как указывает ЦИК, способна привести к ситуации, когда кандидат может быть зарегистрирован на основании подписей муниципальных депутатов и глав, представленных ранее, но поставленных позднее, чем подписи тех же лиц в поддержку другого кандидата. Новая редакция позволит исключить возможность таких ситуаций.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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