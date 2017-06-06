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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области проходит семинар по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении

16:50 / Общество

Он начал работу сегодня, 24 мая, в Рязанском институте развития образования. В семинаре принимают участие представители областных министерств, территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Открыла семинар заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. «Поддержка семей с детьми, повышение престижа семьи и защита прав несовершеннолетних являются ключевыми темами современной социальной политики региона, – отметила она. – В этом направлении проводится большая комплексная работа, которая дает положительные результаты».

Начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Ольга Панюкова, переходя к основной теме семинара, рассказала, что, как правило, дети из неблагополучных семей отличаются девиантным поведением, поэтому нужны новые методы в работе с такими ребятами. «В частности, внедрение медиативных технологий, предполагающих организацию взаимоуважительных встреч между конфликтующими сторонами», – подчеркнула Ольга Панюкова.

Как рассказала и.о. старшего помощника прокурора Рязанской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Силивестрова, на сегодняшний день службы профилактики созданы лишь в двадцати школах Рязани, Сасове и Скопине.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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