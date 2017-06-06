Рязанская облдума подготовила для правительства рекомендации по дорожному хозяйству

На заседании 24 мая депутаты регионального парламента приняли постановление о рекомендациях и поручениях по итогам «правительственного часа», прошедшего 27 апреля, когда на вопросы парламентариев о состоянии дорог в регионе отвечал министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев.

В постановлении предлагается установить видеонаблюдение за проведением работ по наиболее значимым объектам, размещать в Интернете информацию о результатах контроля за качеством дорожных работ, а также обоснования включения конкретных автомобильных дорог в программу «Дорожное хозяйство». Ряд поручений связан с работой АО «Рязаньавтодор». Облдума просит представить план по улучшению показателей финансово-экономической и производственной деятельности предприятия, рассмотреть вопрос о включении своего представителя в состав совета директоров «Рязаньавтодора», привлекать независимые организации для контроля качества работ, выполняемых предприятием.