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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская облдума подготовила для правительства рекомендации по дорожному хозяйству

16:59 / Власть

На заседании 24 мая депутаты регионального парламента приняли постановление о рекомендациях и поручениях по итогам «правительственного часа», прошедшего 27 апреля, когда на вопросы парламентариев о состоянии дорог в регионе отвечал министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев.

В постановлении предлагается установить видеонаблюдение за проведением работ по наиболее значимым объектам, размещать в Интернете информацию о результатах контроля за качеством дорожных работ, а также обоснования включения конкретных автомобильных дорог в программу «Дорожное хозяйство». Ряд поручений связан с работой АО «Рязаньавтодор». Облдума просит представить план по улучшению показателей финансово-экономической и производственной деятельности предприятия, рассмотреть вопрос о включении своего представителя в состав совета директоров «Рязаньавтодора», привлекать независимые организации для контроля качества работ, выполняемых предприятием.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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