Выпускники школ и ссузов Рязанской области прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные дни

С 20 июня до 1 июля

Об этом рассказала министр образования области Ольга Щетинкина. Всего же, по словам Ольги Сергеевны, в 2017 году выпускные испытания пройдут 9400 девятиклассников и 4284 одиннадцатиклассников. Для первых экзамены состоятся в период с 26 мая до 30 июня, для вторых – с 29 мая по 1 июля.

Аттестация для девятиклассников в этом году отличается тем, что для них будут обязательными четыре экзамена. Помимо русского языка и математики, нужно будет пройти еще два испытания, выбрав предметы. Оценки за эти экзамены будет влиять на отметки в аттестате. «На данный момент все ребята уже определились, что именно они хотят сдать», – отметила Щетинкина.

Для проведения ГИА в регионе оборудованы 139 пунктов, для ЕГЭ – 31 пункт, два из которых – надомные, для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году по области будут сдавать экзамены 700 таких выпускников. За ходом экзаменов через систему видеонаблюдения будут следить специалисты ситуационных центров и Федеральной службы по надзору в сфере образования, а также аккредитованные онлайн-наблюдатели. Экзаменационные работы проверят предметные комиссии из педагогов школ и ссузов, а также преподавателей высших учебных заведений, прошедших специальную подготовку.

26 мая экзаменационную «гонку» откроют девятиклассники: они сдадут предметы по выбору. Далее 31 мая и 2 июня пройдет ЕГЭ по математике – базовый и профильный, а затем, 9 июня, – ЕГЭ по русскому языку. По данным областного министерства образования, самые популярные предметы для сдачи итоговых экзаменов по выбору – обществознание, история, физика, химия и биология.