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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава администрации Рязани и зампред регионального правительства станут общественными наблюдателями на выпускных экзаменах в областном центре

17:04 / Общество

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и мэр города Олег Булеков войдут в число общественных наблюдателей, которые будут лично присутствовать на выпускных экзаменах в пунктах Рязани. Об этом рассказала министр образования региона Ольга Щетинкина на брифинге, посвященном подготовке к проведению ЕГЭ и ГИА в области.

На данный момент для обеспечения прозрачности процедуры экзаменов зарегистрировано более 900 наблюдателей – среди них студенты и представители Российского союза молодежи. Они будут присутствовать в 139 пунктах проведения ГИА и в 31 пункте проведения ЕГЭ. Параллельно за ходом экзаменов будут следить специалисты ситуационных центров и Федеральной службы по надзору в сфере образования, а также аккредитованные онлайн-наблюдатели.

В 2017 году в Рязанской области сдадут выпускные экзамены 9400 девятиклассников и 4284 одиннадцатиклассников. Среди них около 700 ребят с ограниченными возможностями здоровья, для которых оборудованы пункты на дому. 26 мая состоятся первые итоговые испытания: девятиклассники сдадут предметы по выбору. Далее 31 мая и 2 июня пройдет ЕГЭ по математике – базовый и профильный, а затем, 9 июня, – ЕГЭ по русскому языку. Резервные дни для выпускников прошлых лет – с 20 июня до 1 июля. По данным областного министерства образования, самые популярные предметы для сдачи итоговых экзаменов по выбору – обществознание, история, физика, химия и биология.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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