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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении руководства одной из фирм-застройщиков Рязани

17:24 / Общество

 Прокуроры Советского района Рязани провели проверку, в ходе которой было установлено, что одному из застройщиков Рязани предоставлен в собственность земельный участок ориентировочной площадью 17000 кв.м, по льготной цене в связи со строительством на нем детского дошкольного учреждения.

Прокуроры района выявили, что построенное застройщиком здание и введенное в эксплуатацию, как детское дошкольное учреждение, являлось объектом незавершенного строительства. Иные объекты инфраструктуры, предусмотренные проектом застройки, построены не были, в связи с чем у застройщика отсутствовали основания для приобретения указанного участка в собственность по льготной цене.

В результате действий, выразившихся в незаконном использовании муниципальной собственности Рязани, причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

В связи с этим прокурором района в следственный орган направлены материалы проверки для дачи правовой оценки действий строительной организации.

По результатам рассмотрения материалов, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 мая 2017 года
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