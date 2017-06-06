Фермер из села Затворное Рязанской области развивает производство, чтобы помочь России в санкционное время

Второе малое хозяйство, которое журналисты посетили сегодня в ходе пресс-тура, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия области, – крестьянское (фермерское) хозяйство Эдика Мардяна в селе Затворное Скопинского района.

Эдику Гайковичу 69 лет. Он физик по образованию, жил и работал в Москве. Животноводством Мардян решил заняться на пенсии, чтобы помочь России в тяжелое санкционное время. Рязанскую область для фермерства он выбрал, потому что это родина его любимого поэта Сергея Есенина.

Уже второй год Эдик Гайкович занимается овцеводством (516 голов) и молочным животноводством (56 коров).

Мардян подал заявку для участия в конкурсном отборе на получение гранта в поддержку начинающих фермеров. На средства гранта он планирует приобрести около 30 коров.

Сейчас Мардян занимается развитием собственной переработки молока, производства сметаны, сыров. Продукцию он планирует реализовывать на ярмарках и в магазинах региона, чтобы обеспечить экологически чистыми продуктами в первую очередь жителей Рязанской области.